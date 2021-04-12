Кедми раскрыл, какой унизительный ответ Вашингтон дал Зеленскому

Москва, 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский на свою просьбу о вступлении страны в НАТО получил весьма резкий ответ от США, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Заявления Зеленского о возможности полноценного членства Украины в Североатлантическом альянсе получили весьма унизительный ответ от спикера Белого дома Дженнифер Псаки, передает «Украина.ру».

«Она не сказала ему по-английски: «It's not your bloody business» (англ. «Не твое собачье дело». — Прим. ред.), она ему сказала более вежливо: «Это не ваше дело»», – отметил Кедми.

Как полагает политолог, в Соединенных Штатах Зеленскому ясно дали понять, чтобы он «не совал свой нос в дела», которые его не касаются, и не делал заявлений о тех решениях, которые принимать явно не ему. США просто унизили главу Украины таким ответом.

Это резкое отношение к украинскому президенту Вашингтон выразил «в ответ на все его выходки и истерики», которые уже пора прекращать, резюмировал Кедми.

Ранее политолог заявил, что деструктивная политика Владимира Зеленского в отношении ситуации в Донбассе делает его «позором еврейского народа».