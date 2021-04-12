Большинство автомобилей Toyota подорожали в России

Москва, 12 апреля. Крупнейшая японская автомобилестроительная компания Toyota пересмотрела ценники на модельный ряд, представленный в Российской Федерации.

Об этом стало известно из сообщения экспертов «Цена Авто», которые провели мониторинг цен на автомобили. В апреле изменилась стоимость восьми машин Toyota из десяти, представленных в РФ.

«Без изменений осталась стоимость внедорожников Highlander и Land Cruiser 200», — сообщает издание.

Большинство других моделей стали дороже. К примеру, седан Camry восьмого поколения подорожал на 25–55 тысяч рублей. Модели C-HR, Fortuner, LC Prado и Hilux повысились в цене до 100 тысяч рублей, а за Toyota Corolla просят на 65–108 тысяч рублей больше. Больше всех подорожал минивэн Alphard — на 114 тысяч рублей.

В долларовом выражении стоимость автомобилей на российском рынке снизилась за последние восемь лет. К примеру, Lada Granta с 2013 года подешевела на 2200–5700 долларов.

Российский авторынок после подъема в феврале может сократиться примерно на 6%. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», количество потенциальных потребителей ограничивает как подорожание машин, так и отсутствие многих моделей у дилеров. Такая ситуация поднимает интерес покупателей ко вторичному рынку.