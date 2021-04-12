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Звонок из Вашингтона: почему Киев передумал наступать на Донбасс

Звонок из Вашингтона: почему Киев передумал наступать на Донбасс

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского стремительно падают, могла бы помочь маленькая победоносная война. Однако Киев опасается последствий наступления на Донбасс, считают опрошенные ФАН политологи, аналитики и журналисты.

Заявление Киева

Украина не планирует наступление в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — заявила она.

Звонок из Вашингтона: почему Киев передумал наступать на Донбасс

По словам Мендель, в Киеве есть «стойкое убеждение», что к миру должны вести только переговоры.

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами», — добавила пресс-секретарь.

Киев испугался

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов уверен, что в Киеве испугались немножко, судя по их последним «миролюбивым» заявлениям.

«Если Мендель уверяет, что Украина просто не может «наступать на свою территорию», то о чем тогда говорил на днях главком ВСУ генерал Руслан Хомчак? Он ведь прямо сказал, что его армия отрабатывает «наступательные действия в городских условиях». Это он собирался на Россию наступать? Или на Польшу? Неплохо бы, чтобы Мендель пояснила», — рассказал Владимир Корнилов.

ВСУ ждут котлы

Политолог Андрей Сыч заметил, что при нынешних обстоятельствах ситуация в Донбассе не сможет разрешиться мирным путем. Для любого президента Украины пойти на уступки действующей в Донбассе власти означает политическую смерть, а может, и не только политическую. Рейтинги Зеленского стремительно падают.

Звонок из Вашингтона: почему Киев передумал наступать на Донбасс

«Перемещение войск вблизи зоны конфликта — это кость в миску радикальных нацистов. Для него действительно было бы выгодно молниеносное наступление и взятие неподконтрольных территорий. Однако на данный момент необходимость не совпадает с возможностями. Полномасштабное наступление на Донбасс приведет к новым котлам и полному разгрому Вооруженных сил Украины. При этом мирное решение конфликта возможно только после полного искоренения на Украине праворадикальных групп. Иначе на линии соприкосновения продолжится вялотекущая позиционная война с периодическими жертвами среди военных и мирного населения», — пояснил Андрей Сыч.

Звонок из Вашингтона

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил мнение, что Киеву был дан отбой. Звонок из Вашингтона.

«Зеленский и компания оперативно вспомнили про мантру о «своих людях». Цирк, двуличие, абсурд. Или просто американцы отметили готовность России защищать своих граждан? О передвижении наших войск к границе не написал лишь ленивый. Выступления Союза добровольцев Донбасса и Союза казаков-воинов России и Зарубежья четко определяли готовность добровольцев и казаков отправиться на передовую. Лидеры республик проводили четкие ответы на украинские провокации. Вот и дали заднюю. К партизанской войне готовыми не оказались. Что и выгодно лично Зеленскому, желающему спокойно досидеть свой президентский срок и побороться за переизбрание. Его все устраивает и так. Зачем же рисковать?» — заключил Антон Бредихин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

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