Генетики Приморского океанариума изучают биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде

Владивосток, 12 апреля. Новый метод исследования биоразнообразия водоемов через сбор образцов ДНК в воде начали испытывать в Приморском океанариуме во Владивостоке.

Океанариум стал площадкой для изучения биоразнообразия в водоемах. Специалисты из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН отбирают пробы воды в экспозициях океанариума для последующего выделения из них ДНК.

Главное достоинство метода — неинвазивность, так как материал берется не от самих обитателей, а из воды. Его чаще всего применяют экологи, чтобы мониторить биоразнообразие. Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной систематики ННЦМБ ДВО РАН Сергей Туранов рассказал, что анализ такого материала дает точные данные о разнообразии микро- и макроорганизмов в аквариуме. Об этом говорится на официальном сайте учреждения.

Ранее ученые впервые собрали и сконвертировали ДНК животных. Сделать это удалось специалистам из Университета им. королевы Марии в Лондоне. Эксперимент ученые проводили на ферме, где выращивают голых землекопов.