СК Армении возбудил дело после гибели «дочери российского генерала» в Ереване

Ереван, 12 апреля. Следственный комитет Армении возбудил дело по статье «Доведение до самоубийства» после гибели женщины, которая предположительно является дочерью генерала погранслужбы РФ.

СМИ ранее сообщили о смерти предполагаемой «дочери генерал-лейтенанта ФСБ». По предварительным данным, отец погибшей был армянином, служил в пограничных войсках и недавно был уволен в запас.

Тело женщины обнаружили в квартире, расположенной по улице Давида Анахта, передает РИА Новости со ссылкой на СК Армении. Для установления всех обстоятельств и причин трагического инцидента назначен ряд экспертиз, следствие продолжается, заявили в пресс-службе Следственного комитета страны.