Иосиф Пригожин сравнил сотрудничество Крида и Black Star с тюремным сроком

Москва, 12 апреля. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал уход популярного исполнителя Егора Крида с лейбла Black Star, созданного рэпером Тимати.

Егор Крид покинул известный лейбл два года назад. Тогда распространялись неподтвержденные сообщения о том, что контракт певца якобы выкупил Пригожин. Писали, что за музыканта могли заплатить и другие известные люди. Пригожин же отметил, что Крид просто выполнил все обязательства перед Black Star. Сотрудничество певца с лейблом продюсер сравнил с тюремным сроком.

«Он вел себя абсолютно искренне, по-пацански. Он досидел до конца контракта. У них был контракт семь лет. Если бы не досидел, тогда другой разговор. Но был четкий контракт. Он его выполнил от звонка до звонка. Это как человек, который сидит в тюрьме», — заявил Пригожин.

В эфире YouTube-шоу «Антонимы с Антоном Красовским» продюсер рассказал, что владельцы лейбла Тимати, Вальтер и Пашу до последнего не хотели отпускать Крида. По мнению Пригожина, руководству Black Star нужно было учесть, что певец уже стал большой звездой, и изменить условия сотрудничества с ним.

Недавно по поводу Егора Крида высказалась именитая певица Лариса Долина, ставшая гостьей шоу Максима Галкина «Музыкалити». Исполнительница раскритиковала певца за использование лака для ногтей.