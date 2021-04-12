Помощник президента РФ заявил о сохранении планов по памятнику Невскому в Москве

Москва, 12 апреля. Планы установить на Лубянской площади памятник, посвященный князю Александру Невскому, не исчезли, заявил помощник главы государства Владимир Мединский.

По его словам, сейчас обсуждается несколько площадок для его установки.

«Есть в планах и памятник (Александру Невскому. — Прим. ФАН) в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, (обсуждаются. — Прим. ФАН) несколько вариантов», — подчеркнул он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по выбору памятника на Лубянской площади может быть проведено снова с большим количеством вариантов монумента, передала «Национальная служба новостей».

Помимо этого, Мединский ранее заявлял, что Российская Федерация не обладает полным историческим суверенитетом и испытывает проблемы с качеством подготовки историков.