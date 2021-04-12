«Этот день в истории». Что произошло 12 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

«Этот день в истории» — проект Федерального агентства новостей. Он посвящен людям, событиям, примечательным датам. Каждый выпуск программы мы рассказываем об интересных фактах, знакомим наших читателей с историей — отечественной и мировой.

Сегодня, 12 апреля, важная дата для любого, кто в детстве мечтал стать космонавтом. В этот день 60 лет назад человек покорил космическое пространство — Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли.

А какими еще интересными фактами известен 12 день апреля, узнаете из нашей постоянной рубрики «Этот день в истории».