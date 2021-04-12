Дети нашли на улице в Саратове мину времен Великой Отечественной войны

Саратов, 12 апреля. Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила об опасном происшествии, произошедшем в воскресенье. Играющие на 2-м Украинском проезде дети нашли мину, похожую на снаряд времен Великой Отечественной войны. Прибывшие саперы ОМОН определили, что мина была учебной.

«Хорошо, что все обошлось. Саперы и спасатели приехали очень быстро, оцепили территорию. Буквально пара часов и они со всем разобрались. Очень профессионально», — рассказал корреспонденту ФАН свидетель происшествия Андрей Г.

Ранее стала известна ситуация с паводком в Саратовской области. Затоплено шесть мостов и несколько дорог, но вода начинает уходить.