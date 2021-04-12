Белоусов поручил разобраться с замедлением перехода госорганов на отечественное ПО

Москва, 12 апреля. Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов дал поручение правительственным ведомствам исследовать замедление импортозамещения программного обеспечения (ПО).

Госсектор замедлил темпы перехода на программное обеспечение российского производства. На это вице-премьеру пожаловались в компании «Алми Партнер», сообщает «Коммерсантъ» в своем материале.

По словам разработчиков, государственные органы выдвигают необоснованные требования в тендерах, чтобы российские компании не смогли принять участие в создании ПО. Кроме того, другие фирмы указывали на непрозрачные условия госзакупок. Поступали сведения, что заказчик намеренно укрывал необходимую для корректной работы программы информацию. Исследовать причины возникновения жалоб должны в Минпромторге, Минцифры, Минэкономики, Минфине и других министерствах.

Роскомнадзор ранее призвал граждан России переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom.

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