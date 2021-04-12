Американцы проигнорировали митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение»

Вашингтон, 12 апреля. Жители США не пришли на акции протеста под лозунгом «Жизни белых имеют значение», которые должны были состояться 11 апреля.

Как передает телеканал NBC News, сообщения о запланированных митингах передавались в мессенджерах. Организаторы планировали выступить против СМИ и властей, которые притесняют белое население. Журналисты сообщают, что лозунг «Жизни белых имеют значение» ранее использовали ультраправые радикалы и неонацисты.

Акции протеста планировались во многих городах США, но в Нью-Йорке собралось не больше десяти человек, в небольшом городе Роли на митинге появились лишь борцы с расизмом и антифашисты. В городе Альбукерк на акцию пришел один человек, аналогичная ситуация сложилась во многих других населенных пунктах.

Ранее стало известно, что одна из основательниц движения Black Lives Matter (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс, оказалась под пристальным вниманием соратников. Выяснилось, что вся ее карьера в BLM неразрывно связана с приобретением элитной недвижимости в масштабах, которым позавидуют многие «белые угнетатели».