Исследование российских ученых меняет представление о среде обитания древних моллюсков

Архангельск, 12 апреля. Американские ученые обратились к специалистам из России с просьбой определить среду обитания древнего моллюска. Результаты исследования изменили представления деятелей науки.

Специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН успешно определили среду обитания древних моллюсков-бурильщиков, найденных в окаменевшей смоле. Результаты научной работы были приведены в журнале Scientific Reports, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Образцы янтаря были обнаружены в шахтах, расположенных в районе поселка Танай на севере Мьянмы. Ученые предполагают, что моллюски попали в древесную смолу около 100 млн лет назад. С просьбой о помощи с идентификацией и определением среды обитания животных к россиянам обратились американские биологи.

Ранее предполагалось, что моллюски-бурильщики — морские обитатели. Однако эта версия была опровергнута российскими специалистами.

«Мы увидели четкие параллели между древним бурильщиком в янтаре и современным пресноводным видом из Мьянмы, нашли объединяющие их особенности», — объяснил один из авторов работы, директор центра Иван Болотов.

Гипотеза ученых подтверждается и другими находками, сделанными в Мьянме. В частности, были обнаружены заключенные в янтаре стрекозы, поденки и комары.

Ранее сообщалось, что в России был продан образец янтаря, вес которого составляет 1882 грамма. Его стоимость составила 2,2 миллиона рублей.