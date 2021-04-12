Зачем США нужен бойкот Олимпиады в Пекине. Колонка Сергея Малинковича

В Сети и СМИ все больше обсуждают новый креатив Запада — идею бойкота Олимпийских игр в Пекине. Олимпиаду в гитлеровской Германии не сочли возможным бойкотировать, а тут — на тебе.

В качестве предлога используется непростая ситуация с Синьцзян-Уйгурским автономным районом в КНР, о которой я уже писал. Повторюсь, что ситуация там действительно противоречивая, но террористические намерения противников центральных властей КНР — налицо. Впрочем, я убежден — не было бы уйгуров, нашли бы, к чему придраться. К борьбе с гонконгскими демонстрантами или к намерению Китая вернуть на место Тайвань, к слухам об использовании детского труда в некоторых районах КНР. У каждой большой страны — свои проблемы, свои положительные и отрицательные стороны во внутренней и внешней политике. Причина выдвижения идеи бойкота пекинской Олимпиады — не в судьбе уйгуров в КНР, а в той роли, которую Поднебесная начинает играть в мировых делах. И в паническом страхе США, Европы и некоторых их союзников перед стремительным ростом влияния полуторамиллиардной и очень дисциплинированной страны.

В современном мире спорт давно уже не существует отдельно от политики и экономики. Да и существовали ли эти сферы когда-либо сами по себе? Угрозой бойкота Олимпиады американцы пытаются сдержать Пекин в его разнообразных амбициях, но в то же время оставляют дверь открытой; пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс высказывается о возможном бойкоте весьма витиевато. Впереди американского паровоза стремятся бежать маленькие страны, которые давно известны своим стремлением заслужить похвалу Вашингтона, атакуя извечных противников Белого дома — Россию, КНР, Венесуэлу, Сирию, КНДР, Кубу и т. д. Так, ударить бойкотом по пекинской Олимпиаде однозначно предлагают депутат Сейма Литвы Довиле Шакалене, Норвежская спортивная академия и парламент Канады. Китай немедленно отреагировал на литовскую депутатку и ввел против Шакалене санкции, а она обиделась, высказавшись, что сверхдержава преследует гражданку маленькой страны вместо того, чтобы «перестать пытать миллион своих граждан». В общем, шакалит литовская пани, как может. Мильон туда, мильон сюда. Сенсационную «новость» о миллионах томящихся в концлагерях СУАР уйгуров давали и западные СМИ, и некоторые возбужденные ораторы в ООН. Но Китай парирует, что в регионе функционируют Центры образования и профессиональной подготовки для попавших под влияние идей терроризма и экстремизма лиц, где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. Пекин категорически опровергает цифру 1–2 млн уйгуров, находящихся в такого рода центрах, но и собственной статистики не называет, а зря. Вообще-то тактику массированной обработки сознания оболваненных террористами масс в правильном направлении применяли и большевики в 20–30-е годы в Средней Азии в период борьбы с басмачами, и советская армия на Западной Украине после 1944 года. Но сейчас — другое время, и давая во внешний мир минимум информации о положении в Синьцзяне, Пекин должен понимать, что предоставляет важный козырь своим противникам.

В целом, окружающему миру важно уяснить, что даже если у Пекина не все ладится с уйгурами, это государство не может пойти на ослабление центростремительных связей в КНР. Но при чем здесь бойкот Олимпиады? Во-первых, она проводится не в Синьцзяне, а в Пекине, а во-вторых, когда МОК в 2015 году выбрал Пекин, комитет прекрасно знал о неспокойной ситуации в СУАР. Но тогда, до пандемии, которая очень сильно изменила конъюнктуру мировой экономики, Китай был нужен. Как рынок, как партнер, как огромный сборочный цех. А теперь, когда Си Цзиньпин развернулся во всю мощь своего «коммунистического авторитаризма» и показал, что намерен превратить КНР во что-то принципиально новое, вспомнили, что Олимпиаду в Пекине проводить никак нельзя. Уйгуров жалко. Впрочем, если завтра Пекин пойдет на уступки — особенно в Торговой войне, которая идет между экономическими гигантами с 2018 года, и прекратит инвестировать в страны-изгои (Зимбабве, Иран, Венесуэла и т. д.) — про уйгуров сразу забудут, и все у них станет хорошо. И Олимпиада в Пекине мгновенно станет главным событием 2022 года для CNN и BBC. Но Пекин не гнется, и американцы повышают градус. Находящиеся у США на содержании критики Китая, как чертики из табакерки, выскакивают на трибуну то здесь, то там, и поют про бойкот. Пока что вероятность бойкота оценивается в пять процентов из 100, но кто знает, как далеко может зайти конфликт между двумя странами за оставшееся до Олимпиады время…

При этом США игнорирует неудачный опыт бойкота московской Олимпиады-80 со стороны Запада и ответный бойкот Олимпиады-84 в Лос-Анжелесе со стороны СССР. Шуму было много в обоих случаях, был и прекрасный мультфильм «Баба Яга против» (героиня которого сегодня словно ожила и колдует против Китая), и западные спортсмены, пренебрегшие запретами, но в целом американцам не удалось очернить или сделать менее значимой московскую Олимпиаду. А соцлагерю, надо признать, не удалось подбить на игнор никого за пределами блока в мире, кроме Южного Йемена и Верхней Вольты. Люди любят спорт — с этим ничего не поделаешь. Как известно, спорт может объединить людей с самыми разными политическими взглядами. За напряженным и ярким соревнованием звезд спорта и целых команд на олимпийской арене одинаково напряженно будут следить глаза, которые в другой раз больше никогда не встретятся из-за разницы взглядов на жизнь. В нынешней напряженной обстановке стоит как раз использовать зрительскую площадку Олимпиады для неформального общения политических лидеров.

Но американцы хотят разыгрывать антикитайскую карту на любой основе. И если даже до бойкота не дойдет, и Штаты направят команду и статусных болельщиков в Пекин, госбезопасности Поднебесной стоит напрячься на весь период спортивного праздника. Кто-то наверняка сильно захочет его испортить, одной рукой маша флажками командам со зрительских трибун, другой же рукой будет спонсировать терроризм любой окраски. С этим, кстати, столкнулась и московская Олимпиада-80, но благодаря напряженной работе КГБ подобные, мягко говоря, выкрутасы некоторых зрителей остались за кадром репортажей программы «Время».

Полностью поддерживая право КНР на проведение в Пекине Олимпиады и желая успеха спортсменам всех без исключения стран, хочу все же отметить, что Китай иногда пережимает с эмоциями, реагируя на бесконечные нападки и придирки бойкотистов. Раздражение Пекина тем, что великую страну, показавшую пример экономического развития и борьбы с последствиями пандемии, все время заставляют оправдываться за свою национальную политику и шантажируют бойкотом Олимпийских игр (в подготовку к которым вложена уже куча денег), вполне понятно. Но когда Поднебесная заявляет, что «Китай сурово накажет любую страну, которая последует призыву к бойкоту», такой риторикой он только отталкивает от себя колеблющихся. Угроз никто не любит, с какого бы континента они не исходили.

Пекину стоит демонстрировать уверенность в успехе грандиозного события и сопровождать звонким смехом ужимки американской «Бабы Яги», как это делал СССР. Китаю необходимо продумать такую схему приглашения на Олимпиаду западных спортсменов, такие очевидные бонусы участия в празднике представителя любой страны, чтобы соискатели наград и просто заядлые болельщики буквально рвались через Великую китайскую стену. Хорошим ходом было бы и участие в Олимпиаде в составе сборной КНР спортсменов-уйгуров, а также, безусловно, хорошо подготовленная поездка спортивной общественности в СУАР. Время на то, чтобы украсить дорогу туда цветами, у Пекина есть, как, безусловно, есть и сочувствие мировой общественности — обычных людей, которые безмерно устали от пандемии и хотят большого, не омраченного никакими дурацкими бойкотами спортивного праздника.