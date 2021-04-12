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Ближний Восток

Иорданский принц Хамза впервые появился на публике после ареста

Иорданский принц Хамза впервые появился на публике после ареста

Амман, 12 апреля. Иорданский принц Хамза бин Хусейн, обвиненный в подготовке государственного переворота, впервые появился на публике после того, как был посажен под домашний арест.

Хамза и его брат, король Абдалла бин Хусейн, посетили могилу монарха Хусейна бин Талала в день столетней годовщины основания Иордании — 11 апреля.

В начале апреля силы безопасности королевства провели аресты десятков офицеров и чиновников, подозреваемых в подготовке путча. Предварительное расследование показало, что бывший наследный принц объединил вокруг себя оппозиционные силы и при этом активно взаимодействовал с иностранными спецслужбами.

Иорданский принц Хамза впервые появился на публике после ареста

В то же время известно, что сам Хамза не был напрямую обвинен в антигосударственной деятельности. Приехавший в его резиденцию начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти лишь порекомендовал принцу прекратить общение с оппозиционерами.

Позже король Абдалла II сообщил, что королевская семья решила спор мирно. По его словам, Хамза находится во дворце под личной защитой монарха. При этом на обсуждение произошедшего в СМИ наложен строгий запрет.

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