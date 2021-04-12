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Несостоявшиеся переговоры с ELN в Колумбии, тонны перехваченного кокаина и убийства

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Несостоявшиеся переговоры с ELN в Колумбии, тонны перехваченного кокаина и убийства

Захват полицией двух тонн кокаина, новые массовые убийства, попытка левых радикалов ELN вести переговоры с властями — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где жизнь в провинции напоминает ад, а власти гордятся своей принципиальностью.

Карта событий в Колумбии

Радикалы предложили перемирие властям Колумбии

Колумбийская леворадикальная группировка «Армия национального освобождения «(ELN) обратилась к властям страны с предложением обоюдного прекращения огня. Письмо, опубликованное 10 апреля 2021 года, подписали лидеры боевиков Пабло Бельтран и Аурелиано Карбонель. Левые партизаны назвали поводом для перемирия обострение эпидемии COVID-19 в Колумбии.

Боевики ELN в письме заверяют в своей непричастности к наркоторговле, — но признают, что обложили поборами бизнес на контролируемой территории. Infobae отмечает, что предложение о переговорах было подано в тот момент, когда Соединенные Штаты решили включить группировку в список организаций, которые занимаются наркотрафиком по всему миру. Попадание в списки наркотрафикантов может иметь для ELN очень серьезные последствия, вплоть до прямого участия в боевых операциях подразделений американского Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) и даже армии США.

Правительство Колумбии не спешит отвечать на эту мирную инициативу. Как поясняет влиятельное издание El Espectador, дело в том, что на сегодняшний день партизанское объединение превратилось в набор слабо связанных военизированных групп, лишь номинально подчиняющихся верховному руководству. Некоторые из них умудряются даже воевать друг с другом или заключать противоречивые альянсы с ультраправыми группировками, наркокартелями или отдельными представителями властей. Соответственно, властям Колумбии нет особого смысла договариваться с руководством, которое представляет далеко не всех членов группы. Проще либо уничтожать ее по частям, либо объявлять частичную амнистию определенным лидерам и отрядам.

Новые убийства общественников

Неизвестный застрелил из пистолета основателя Крестьянской ассоциации севера и северо-востока (ASCNA) Альберто Ойоса. Это произошло в Анори, департамент Антьокия, 5 апреля.

«Мы с огромной болью сообщаем, что несколько минут назад был убит наш коллега и друг Альберто Ойос, которого все ласково называли «Калдильо» (соус)», — сообщила в Твиттере правозащитная организация PSG-GarantiasDDHH.

Убийца прожил недолго и был через полтора часа уничтожен. Когда полиция пыталась забрать тело, произошел взрыв. Никто из полицейских не пострадал. В связи с этим инцидентом полиция задержала двух подозреваемых, один из которых разыскивался за убийство двух женщин 1 января 2021 года в Брисеньо, Антьокия.

«В этом году в Антьокии убиты уже шесть [общественных] лидеров. Мы требуем, от властей департамента, президента и всех органов власти осуждения политического насилия, которое продолжает обескровливать движение за права человека. Где гарантии? Это преступление не должно остаться безнаказанным», — призвала властей Колумбии в Twitter организация PSG-GarantiasDDHH.

На следующий день, 6 апреля, в департаменте Антьокия был убит один из лидеров коренного народа Рафаэль Карупиа. Неизвестный застрелил его прямо у него дома на глазах у жены и детей. Организация коренных народов Антьокии (OIA) осудила убийство и обратилась к властям с требованием защитить ее представителей.

«Они убили местного шамана в общине в Дабейбе, Антьокия, сообщает OIA. Жертвой был известный флейтист, преподававший музыку в местных общинах», — сообщило Twitter «Радио Медельин».

Руководство OIA заявило, что Карупиа неоднократно угрожали смертью — и как обычно, колумбийские власти полностью проигнорировали это.

В тот же день вечером в городе Тимбио, департамент Каука, было совершено покушение на Элиаса Трочеса, одного из лидеров коренных народов региона. В совершении этого преступления подозревают остаточные структуры криминальной организации «Черные орлы», известной многочисленными убийствами и тесными связями с наркокартелями.

«Мы осуждаем нападение на лидера коренных народов муниципалитета Тимбио в Кауке. Член сообщества, который одновременно является ректором учебного заведения, получал угрозы от своих противников и от «Черных орлов». Вооруженные люди открыли огонь по охраннику, пытавшемуся их остановить», — сообщила в Twitter региональная организация Совет коренных народов Кауки (CRIC).

Полное безразличие в тех случаях, когда речь идет об угрозах в адрес общественных и индейских лидеров, стало нездоровой привычкой колумбийских властей. Причем это вовсе не зависит от того, какая партия или какой президент находятся у власти в Боготе.

Массовые убийства

Всего за неделю в Колумбии произошло два массовых убийства.

Четыре человека были убиты 7 апреля 2021 года в деревне Каскабель в департаменте Каука.

«В Кауке зарегистрировано новое массовое убийство. Четыре человека были убиты в деревне Каскабель района Мондомо в Сантандер-де-Киличао. На данный момент в 2021 году произошло 26 массовых убийств»

Еще два человека получили ранения. Причины массовой резни выясняются.

Другие два человека стали 10 апреля 2021 года жертвами неопознанных убийц в городе Нуки, департамент Чоко. Полиция считает, что смерти полицейского Хосе Риаскоса и туристического гида Маргарито Саласа связаны между собой.

«Лидер Хосе Риаскос и местный гид Маргарито Салас де Аруси были убиты в Нуки, Чоко. Нужны всестороннее присутствие государства и оценка стратегий безопасности», — пишет в Twitter организация Indepaz, осудившая это убийство.

«Комиссия в составе представителей военно-морского флота и инспектора полиции выехала на место убийства в районе Аруси, в получасе езды от городской черты, чтобы произвести следствие», — сообщили местные власти.

По предварительным данным, убийство могли совершить члены наркокартелей, которых власти Колумбии сильно прижали за последние несколько месяцев. К сожалению, у этих успехов есть и обратная сторона — колумбийская полиция оказалась неспособна защитить тех, кто помогает ей бороться с криминалом. В дальнейшем это может сказаться на эффективности этой борьбы.

Власти захватили более двух тонн кокаина

Военно-морские силы Колумбии ВМФ 10 апреля 2021 года перехватили судно, которое везло 494 кг кокаина в Панаму. По предварительным данным, конечным пунктом назначения груза была Европа. Заказчики на данный момент остаются неизвестными.

Ранее 8 апреля 2021 года во время совместной операции армии и полиции были захвачены склады в городе Хамунди. Там были обнаружены 1,6 тонны кокаина. Согласно предварительному расследованию, это был перевалочный пункт, откуда кокаин должен был более мелкими партиями расходиться в разные части страны, а уже оттуда — за границу.

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