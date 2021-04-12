Несостоявшиеся переговоры с ELN в Колумбии, тонны перехваченного кокаина и убийства

Захват полицией двух тонн кокаина, новые массовые убийства, попытка левых радикалов ELN вести переговоры с властями — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где жизнь в провинции напоминает ад, а власти гордятся своей принципиальностью.

Радикалы предложили перемирие властям Колумбии

Колумбийская леворадикальная группировка «Армия национального освобождения «(ELN) обратилась к властям страны с предложением обоюдного прекращения огня. Письмо, опубликованное 10 апреля 2021 года, подписали лидеры боевиков Пабло Бельтран и Аурелиано Карбонель. Левые партизаны назвали поводом для перемирия обострение эпидемии COVID-19 в Колумбии.

Боевики ELN в письме заверяют в своей непричастности к наркоторговле, — но признают, что обложили поборами бизнес на контролируемой территории. Infobae отмечает, что предложение о переговорах было подано в тот момент, когда Соединенные Штаты решили включить группировку в список организаций, которые занимаются наркотрафиком по всему миру. Попадание в списки наркотрафикантов может иметь для ELN очень серьезные последствия, вплоть до прямого участия в боевых операциях подразделений американского Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) и даже армии США.

Правительство Колумбии не спешит отвечать на эту мирную инициативу. Как поясняет влиятельное издание El Espectador, дело в том, что на сегодняшний день партизанское объединение превратилось в набор слабо связанных военизированных групп, лишь номинально подчиняющихся верховному руководству. Некоторые из них умудряются даже воевать друг с другом или заключать противоречивые альянсы с ультраправыми группировками, наркокартелями или отдельными представителями властей. Соответственно, властям Колумбии нет особого смысла договариваться с руководством, которое представляет далеко не всех членов группы. Проще либо уничтожать ее по частям, либо объявлять частичную амнистию определенным лидерам и отрядам.

Новые убийства общественников

Неизвестный застрелил из пистолета основателя Крестьянской ассоциации севера и северо-востока (ASCNA) Альберто Ойоса. Это произошло в Анори, департамент Антьокия, 5 апреля.

«Мы с огромной болью сообщаем, что несколько минут назад был убит наш коллега и друг Альберто Ойос, которого все ласково называли «Калдильо» (соус)», — сообщила в Твиттере правозащитная организация PSG-GarantiasDDHH.

Con infinito dolor denunciamos que hace pocos minutos fue asesinado en el parque central de #Anori nuestro compañero y amigo Albeiro Hoyos, conocido cariñosamente como "Caldillo". Miembro fundador de #Ascna- de #MarchaPatrioticaAntioquia integrante de @GarantiasPSG #DefensorDDHH pic.twitter.com/ncetZsS1Ut — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) April 6, 2021

Убийца прожил недолго и был через полтора часа уничтожен. Когда полиция пыталась забрать тело, произошел взрыв. Никто из полицейских не пострадал. В связи с этим инцидентом полиция задержала двух подозреваемых, один из которых разыскивался за убийство двух женщин 1 января 2021 года в Брисеньо, Антьокия.

«В этом году в Антьокии убиты уже шесть [общественных] лидеров. Мы требуем, от властей департамента, президента и всех органов власти осуждения политического насилия, которое продолжает обескровливать движение за права человека. Где гарантии? Это преступление не должно остаться безнаказанным», — призвала властей Колумбии в Twitter организация PSG-GarantiasDDHH.

Ya son 6 los líderes asesinados este año en Antioquia. Exigimos a @GobAntioquia @infopresidencia y a todas las autoridades rechacen está violencia política que sigue desangrando al movimiento de ddhh. Dónde están las garantías? Que este crimen no quede en la impunidad. — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) April 6, 2021

На следующий день, 6 апреля, в департаменте Антьокия был убит один из лидеров коренного народа Рафаэль Карупиа. Неизвестный застрелил его прямо у него дома на глазах у жены и детей. Организация коренных народов Антьокии (OIA) осудила убийство и обратилась к властям с требованием защитить ее представителей.

«Они убили местного шамана в общине в Дабейбе, Антьокия, сообщает OIA. Жертвой был известный флейтист, преподававший музыку в местных общинах», — сообщило Twitter «Радио Медельин».

????#AlAire990AM I Asesinaron a un chamán indígena en una comunidad en Dabeiba, Antioquia, denunció la OIA. La víctima era un reconocido flautista que enseñaba la música de sus pueblos. ????Lea el comunicado: pic.twitter.com/TSS6Su2j2E — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) April 8, 2021

Руководство OIA заявило, что Карупиа неоднократно угрожали смертью — и как обычно, колумбийские власти полностью проигнорировали это.

В тот же день вечером в городе Тимбио, департамент Каука, было совершено покушение на Элиаса Трочеса, одного из лидеров коренных народов региона. В совершении этого преступления подозревают остаточные структуры криминальной организации «Черные орлы», известной многочисленными убийствами и тесными связями с наркокартелями.

«Мы осуждаем нападение на лидера коренных народов муниципалитета Тимбио в Кауке. Член сообщества, который одновременно является ректором учебного заведения, получал угрозы от своих противников и от «Черных орлов». Вооруженные люди открыли огонь по охраннику, пытавшемуся их остановить», — сообщила в Twitter региональная организация Совет коренных народов Кауки (CRIC).

Denuncian atentado contra líder indígena del municipio de Timbío en el Cauca.



El comunero quien además es rector de una institución educativa ha recibido amenazas de disidencias y de las Águilas Negras.



Sujetos armados dispararon contra la guardia que intentaba detenerlos. pic.twitter.com/AysyrPWlT9 — Periodista RCN Cauca (@CarlosQuilindo1) April 7, 2021

Полное безразличие в тех случаях, когда речь идет об угрозах в адрес общественных и индейских лидеров, стало нездоровой привычкой колумбийских властей. Причем это вовсе не зависит от того, какая партия или какой президент находятся у власти в Боготе.

Массовые убийства

Всего за неделю в Колумбии произошло два массовых убийства.

Четыре человека были убиты 7 апреля 2021 года в деревне Каскабель в департаменте Каука.

«В Кауке зарегистрировано новое массовое убийство. Четыре человека были убиты в деревне Каскабель района Мондомо в Сантандер-де-Киличао. На данный момент в 2021 году произошло 26 массовых убийств»

#ATENCIÓN

Se registra una nueva masacre en el Cauca.



Cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Cascabel, corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao.



Van 26 masacres en lo corrido del 2021.#QuePareLaMatanza #ElCaucaClamaPaz — Feliciano Valencia ???? (@FelicianoValen) April 8, 2021

Еще два человека получили ранения. Причины массовой резни выясняются.

Другие два человека стали 10 апреля 2021 года жертвами неопознанных убийц в городе Нуки, департамент Чоко. Полиция считает, что смерти полицейского Хосе Риаскоса и туристического гида Маргарито Саласа связаны между собой.

«Лидер Хосе Риаскос и местный гид Маргарито Салас де Аруси были убиты в Нуки, Чоко. Нужны всестороннее присутствие государства и оценка стратегий безопасности», — пишет в Twitter организация Indepaz, осудившая это убийство.

El líder José Riascos y el guía comunitario Margarito Salas de Arusí, fueron asesinados en Nuquí, Chocó.



Presencia Integral del Estado y evaluación de estrategias de seguridad. https://t.co/O8FFQqqb0I — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) April 9, 2021

«Комиссия в составе представителей военно-морского флота и инспектора полиции выехала на место убийства в районе Аруси, в получасе езды от городской черты, чтобы произвести следствие», — сообщили местные власти.

По предварительным данным, убийство могли совершить члены наркокартелей, которых власти Колумбии сильно прижали за последние несколько месяцев. К сожалению, у этих успехов есть и обратная сторона — колумбийская полиция оказалась неспособна защитить тех, кто помогает ей бороться с криминалом. В дальнейшем это может сказаться на эффективности этой борьбы.

Власти захватили более двух тонн кокаина

Военно-морские силы Колумбии ВМФ 10 апреля 2021 года перехватили судно, которое везло 494 кг кокаина в Панаму. По предварительным данным, конечным пунктом назначения груза была Европа. Заказчики на данный момент остаются неизвестными.

Ранее 8 апреля 2021 года во время совместной операции армии и полиции были захвачены склады в городе Хамунди. Там были обнаружены 1,6 тонны кокаина. Согласно предварительному расследованию, это был перевалочный пункт, откуда кокаин должен был более мелкими партиями расходиться в разные части страны, а уже оттуда — за границу.

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