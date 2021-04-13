Что нам мешает зарабатывать: кто виноват и что делать

Почему кто-то легко зарабатывает миллионы, а кто-то с трудом выплачивает ипотеку и месяцами или даже годами копит на крупную покупку? Всегда ли наша зарплата и доход является «потолком» в текущий период, а стабильность — залог уверенности? Или на самом деле от нас самих зависит гораздо больше, чем мы думаем? ФАН пообщался с экспертами и выяснил, что же на самом деле мешает нам зарабатывать больше.

Низкая самооценка

Психолог Надежда Акимова считает, что самый важный фактор неумения зарабатывать — это низкая самооценка и непринятие реальности. У людей с такими качествами чаще других не получается зарабатывать много, они склонны обвинять других в их проблемах, чаще других берут многочисленные кредиты, живут в долг и не по средствам. Личное отношение к деньгам также большое влияние оказывает с психологической точки зрения. Оно формируется из отношения к деньгам в семье, ближайшего окружения и подкрепляется личным опытом. Чаще такие люди не задумываются о причинах и своих возможностях, как заработать больше, и что мешает им это делать, так как у них всегда есть кто-то, кто виноват в их положении относительно денег. Ведь это самая простая позиция — считать себя жертвой внешних обстоятельств, и оправдывать свое бездействие.

«Лишь немногие задаются вопросом, почему они не могут получать больше денег, и готовы посмотреть на свои финансы под другим углом. Такие люди начинают интересоваться различными курсами и тренингами, связанными с деньгами и увеличением своих доходов. Как раз на таких курсах предлагают выявить свой финансовый сценарий, привычки и действия, связанные с деньгами. Увидеть свое отношение к деньгам и поменять его. Конечно, ни на каких курсах вам не выдадут волшебный алгоритм с гарантированным результатом, но расширить свой кругозор, повысить уровень грамотности и понять, в каком направлении работать, вы сможете», — пояснила Надежда Акимова.

Выйти из зоны комфорта

Инвестор и предприниматель Ксения Аверс также считает, что каждый зарабатывает ровно столько, сколько реально хочет. Для увеличения заработка нужно изменение привычных действий, а многие просто не готовы выходить из стабильной размеренной и понятной жизни.

«Любая новизна — это неопределенность, неопределенность всегда вызывает страх. Результат — это всегда выбор. Каждый человек в моменте выбирает — мне выбрать то, что есть сейчас, понятное стабильное, или, например, выбрать стресс от поиска новой работы и риск неопределенности?» — говорит предприниматель.

Новые действия и новые стратегии берутся с обучений, уверена Ксения Аверс.

«У большинства россиян не хватает знаний и стратегий, кроме типового понятия зарплаты в найме. У нас довольно низкий уровень финансовой грамотности и понимания возможности получения дополнительного дохода от инвестиций и финансовых инструментов. Бытует мнение, что это только для богатых и избранных. Особенно так считают те, кто даже не пытались разобраться в этой теме», — делится Ксения Аверс.

Она считает, что больше всего мешают много зарабатывать именно убеждения и уровень мышления. Самые распространенные позиции и стереотипы:

— Позиция жертвы: мне все должны, государство, власти, работодатель и т. д. (все, кроме меня самого).

— Я честный и добропорядочный, а значит, легально и честно не смогу много заработать.

«На самом деле, успех на 20% складывается из знаний, умений и навыков, и на 80% из мотивации. Мотивация — это прописывание целей, работа с убеждениями, работа с психологами и коучами. Выбор есть всегда, главное научиться это понимать и признавать. Например, мне важнее выбрать риск, страх и ничего не делать? Или отдать предпочтение возможности получить новый результат, приложив к этому усилия?» — задается вопросом Ксения Аверс.

Мы сами себе мешаем

Маркетолог Эдуард Чечерин полностью поддерживает мнение, что зарабатывать больше мы себе мешаем сами. Барьерами являются наши внутренние ограничения и зажимы, а также непонимание своей целевой аудитории и процесса принятия решений.

Маркетолог объяснил, как нужно оценивать свои услуги, чтобы дело приносило максимальный результат. Услуги не всегда имеют прямую себестоимость, как товары. Поэтому обоснование стоимости через затраты на реализацию услуги — заведомо проигрышная стратегия.

Тем не менее, заметил он, необходимо считать часы, потраченные на реализацию, и понимать вашу реальную себестоимость, чтобы знать, на чем стоит сосредоточиться и от чего отказаться.