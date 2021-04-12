СМИ сообщили о причастности Израиля к аварии в Натанзе

Вашингтон, 12 апреля. Израиль причастен к аварии на ядерном объекте Ирана в Натанзе, сообщают источники издания The New York Times.

Как сообщили представители разведок Израиля и США, причиной аварии мог стать взрыв, который разрушил внутреннюю энергосистему объекта, обеспечивающего работу центрифуг. Источники СМИ сообщили, что взрыв нанес серьезный удар по возможности Ирана в обогащении урана.

Издание называет данные о ЧП «отрывочными». Эксперты уверены, что работа ядерного объекта в Натанзе восстановится через девять месяцев или позднее. Израильская телекомпания «Кан» передает, что авария могла произойти из-за кибератаки.

В день ЧП вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что авария в Натанзе является терактом.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заводе по обогазению урана пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.