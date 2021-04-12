В России отмечают юбилей первого полета человека в космос

12 апреля Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. Корреспондент ФАН встретился с космонавтом Андреем Борисенко и расспросил его о подвиге Гагарина и современной космической индустрии.

12 апреля 1961 года — важнейший день в мировой истории. В 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Восток». На борту корабля находился старший лейтенант Юрий Гагарин, это был первый героический шаг человека в космос. Гагарин увидел планету во всей красе. Во время полета он вел наблюдения и ставил эксперименты, контролировал работу систем корабля, а также поддерживал радиосвязь с Землей.

За 108 минут, обогнув земной шар, его космический аппарат благополучно приземлился. Это событие имело важнейшее значение для развития мировой космонавтики и человечества в целом.

«Когда он полетел в космос, то ни один землянин в принципе не понимал, <…> с какими опасностями может столкнуться человек на орбите, и что вообще его будет ожидать», — рассказал летчик-космонавт, герой РФ Андрей Борисенко.

Юрий Гагарин открыл путь следующим покорителям вселенной. После него за 60 лет на орбите побывали более 500 человек из разных стран мира. Летчик-космонавт Андрей Борисенко за время карьеры выполнил два космических путешествия, был командиром длительной экспедиции. Во время полета он снимал для землян панорамный видеоблог, рассказывая о тонкостях жизни на МКС.

«Увидеть своими глазами нашу Землю с высоты 400 километров — это невероятная удача. Ты это очень сильно понимаешь там, наверху, когда ты уже в космосе, потому что, с одной стороны — это очень-очень красиво, просто неимоверно красиво, с другой стороны — ты понимаешь, что ты там находишься только благодаря труду сотен тысяч людей», — считает Борисенко.

За 60 лет полеты стали выше, эксперименты сложнее. Сегодня в космосе проводят множество научных исследований в разных областях, от медицины до сельского хозяйства. 9 апреля этого года на МКС стартовала новая длительная экспедиция, в ее составе — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Пуск ракеты посвятили тому самому полету, а корабль назвали в честь первого космонавта.

«Юрий Алексеевич Гагарин — это легенда. Это легенда не только в отношении профессиональном, легенда в отношении человечества, как человек. Он, наверное, первым сказал о том, что Земля действительно маленькая, что Земля хрупкая, что ее нужно беречь», — отметил герой России.

Гагарин — пример для подражания и старший товарищ для всех советских и российских космических пилотов. К 60-летию его подвига Министерство обороны рассекретило уникальные документы из личного дела Юрия Алексеевича. Среди них — зачетная книжка, наглядно показывающая, что будущий покоритель космоса учился на отлично практически по всем предметам. Под Саратовом, в 16 километрах от Энгельса, на месте приземления Гагарина открылся Парк покорителей космоса имени первого космонавта.

Пока для посетителей доступна лишь часть парка с велодорожкой и прогулочной зоной. Скоро планируют благоустроить пристань, образовательную зону и аттракционы для детей. Место должно стать центром притяжения туристов, вдохновлять молодое поколение на новые подвиги.

С каждым годом космос становится доступнее. Космические туристы уже побывали на орбите и даже посетили МКС, но пока это удовольствие себе могут позволить далеко не все.

«Конечно, техника развивается, и стоимость выведения килограмма нагрузки на орбиту будет падать, но, наверное, сейчас все-таки еще рано говорить о том, когда люди смогут летать на орбиту Земли так же легко, как сейчас летают на отдых в Турцию», — считает Андрей Борисенко.

Космонавтика — дело недешевое. Она использует достижения множества отраслей науки и промышленности, и у каждой из стран-участниц космической гонки свои причины соревноваться за первенство в ней.

«Наши, условно говоря, соревнования в космосе, они ведь не похожи на соревнования на Земле, это не Олимпийские игры — кто первым пробежал 100 метров, тот и победитель, нет. Все ведущие державы сейчас в той или иной степени развивают космические исследования, развивают космическую технику, не говоря уже о том, что три ведущие космические державы, такие как США, Россия и Китай, находятся далеко в отрыве, скажем так. Хотя к нам, к нашему космическому клубу пилотируемых полетов, подтягиваются уже и Индия, и на Ближнем Востоке есть большое желание создать свои национальные средства выведения и запускать своих космонавтов», — говорит Борисенко.

В день 60-летнего юбилея полета человека в космос по всей России пройдут торжественные мероприятия.