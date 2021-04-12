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Прибалтика впервые прекратила импорт российской электроэнергии

Прибалтика впервые прекратила импорт российской электроэнергии

Рига, 12 апреля. Балтийские страны впервые полностью отказались от российской электроэнергии на период испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ.

Прибалтика намеревается выйти из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) уже к 2025 году, сообщает «Коммерсантъ». Страны хотят соединить собственные энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

«Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России», — говорится в материале.

Остановка импорта была зафиксирована 8 и 11 апреля 2021 года, во время тестового отключения ЛЭП между Литвой и Республикой Беларусь. По информации Минэнерго, эти испытания не влияют на работу отечественной энергосистемы.

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