Сенатор Карасин рассказал, как сильная Россия застала Запад врасплох

Москва, 12 апреля. В 1990-е страны Запада смотрели на Россию свысока. Они были уверены в том, что она никогда не возродится и так и останется навсегда постсоветской полуразрушенной страной, а то и вовсе продолжит падать в бездну.

Но ничего подобного не случилось, с чем Европа и США сегодня смирились и открыто в этом признаются, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин.

Карасин, ранее занимавший должность заместителя главы МИД РФ, подчеркнул, что Россия всегда выступает за развитие конструктивного диалога с западными партнерами.

«Вовсе не мы изобретаем санкции, инициируем ограничения и произносим оскорбительные речи. Пора понять концептуальную, стратегическую ошибку, допущенную в отношении нашей страны на рубеже 90-х. Наши западные партнеры посчитали, что Россия уже не поднимется и продолжит падение все ниже и ниже. Самостоятельная и сильная Россия стала неожиданностью для коллективного Запада. Это серьезнейший просчет. А главное, что оправиться от этого и признать промахи — получается, ох, как сложно», — указал он.

В интервью Карасин пояснил, что Москва полностью готова сегодня противопоставлять идеологам и практикам «цветных революций» свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних стран.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам напомнил, что Россия идет по пути подготовки квалифицированных кадров для соседей из СНГ в российских вузах, улучшения процессов интеграции с Белоруссией и другими бывшими республиками СССР, развития Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, как в Европарламенте предлагалось ужесточить санкции против России.