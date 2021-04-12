Владелец маркетплейса Нерюков рассказал об опасных покупках через интернет

Москва, 12 апреля. Покупки в интернете приобрели большую популярность. О том, какие товары не стоит приобретать онлайн рассказал замглавы по развитию бизнеса маркетплейса «Спутник» Владимир Нерюев.

По его словам, не стоит покупать в интернете дизайнерскую одежду, поскольку существует высокий риск натолкнуться на подделку. Партии товаров такого вида выпускаются в небольшом количестве. Для их приобретения лучше всего посетить фирменный бутик.

Изделия из драгоценных металлов и украшения также рекомендуется выбирать в стационарном магазине, где можно проверить все необходимые документы и сертификаты на продукцию, в том числе убедиться в их подлинности.

Кроме этого, Нерюев не рекомендует покупать антиквариат, эксклюзивные вещи и дорогую электротехнику в онлайн-магазине. По его словам, для приобретения любых категорий товаров стоить выбирать проверенные маркетплейсы и онлайн-магазины.

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