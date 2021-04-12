Российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию сердца

Новосибирск, 12 апреля. Кардиохирурги клиники имени Мешалкина провели уникальную операцию по протезированию аортального клапана сердца через небольшой надрез.

Операцию проводили 65-летнему пациенту, который поступил в клинику с ярко выраженным аортальным пороком сердца. Также у пациента были расширены стенки сосудов до шести сантиметров. Причиной заболеваний стали отложения кальция на створках клапана сердца, мужчине требовалось немедленное хирургическое вмешательство.

Врачи решили провести операцию, надрезав боковой межреберный промежуток. При таком надрезе повреждается втрое меньше тканей человека. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского центра имени Мешалкина.

Отмечается, что такую операцию новосибирские кардиохирурги провели первые в мире. Обычное протезирование сердечного клапана требует длительного восстановления и постоянного наблюдения специалистов, а метод, которому последовали хирурги из центра Мешалкина, позволяет свести ущерб к минимуму.

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