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Новые дорожные знаки установят во Владивостоке по просьбе граждан

Новые дорожные знаки установят во Владивостоке по просьбе граждан

Владивосток, 12 апреля. Некоторые улицы Владивостока оборудуют новыми дорожными знаками. Они ограничат остановку и стоянку транспорта на определенных территориях города.

Администрация города Владивосток сообщила, что решение было принято после многочисленных обращений граждан с просьбами об установке знаков. В связи с этим был проведен внеплановый мониторинг улиц на указанных участках.

По итогам проверки принято решение ограничить остановку и стоянку транспорта на участках улиц Кирова, 21/1 — 21/2, Енисейской, 20 — 7б, Океанском проспекте, 106/6.

«На подъезде к домам № 21/1 и 21/2 на улице Кирова смонтируют знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор»», — рассказали в мэрии города.

Недавно Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщило о масштабном ремонте на 25 километрах дорог в регионе.

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