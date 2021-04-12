Новые дорожные знаки установят во Владивостоке по просьбе граждан

Владивосток, 12 апреля. Некоторые улицы Владивостока оборудуют новыми дорожными знаками. Они ограничат остановку и стоянку транспорта на определенных территориях города.

Администрация города Владивосток сообщила, что решение было принято после многочисленных обращений граждан с просьбами об установке знаков. В связи с этим был проведен внеплановый мониторинг улиц на указанных участках.

По итогам проверки принято решение ограничить остановку и стоянку транспорта на участках улиц Кирова, 21/1 — 21/2, Енисейской, 20 — 7б, Океанском проспекте, 106/6.

«На подъезде к домам № 21/1 и 21/2 на улице Кирова смонтируют знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор»», — рассказали в мэрии города.

Недавно Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщило о масштабном ремонте на 25 километрах дорог в регионе.