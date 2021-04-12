Выбросившего канистру депутата на Дальнем Востоке исключат из «Единой России»

Владивосток, 12 апреля. Депутат Игорь Хрущев будет исключен из партии «Единая Россия» после того, как в Сеть попало видео на котором он выбрасывает канистру на обочину дороги.

Инцидент произошел около месяца назад. Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил провинившемуся парламентарию обустроить сквер, где он намусорил. Вместе с тем он распорядился об исключении его из состава партии, однако спустя месяц ни того, ни другого не произошло.

Теперь вместе с Хрущевым свой пост освободит секретарь исполнительного комитета «Единой России», а также еще ряд чиновников получат выговоры. Об этом Кожемяко написал в своем Telegram-аккаунте.

Недавно от должности был освобожден мэр Майкопа Андрей Гетманов. Причиной для этого стали обвинения в адрес градоначальника о хранении боеприпасов и вымогательстве.