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Выбросившего канистру депутата на Дальнем Востоке исключат из «Единой России»

Выбросившего канистру депутата на Дальнем Востоке исключат из «Единой России»

Владивосток, 12 апреля. Депутат Игорь Хрущев будет исключен из партии «Единая Россия» после того, как в Сеть попало видео на котором он выбрасывает канистру на обочину дороги.

Инцидент произошел около месяца назад. Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил провинившемуся парламентарию обустроить сквер, где он намусорил. Вместе с тем он распорядился об исключении его из состава партии, однако спустя месяц ни того, ни другого не произошло.

Теперь вместе с Хрущевым свой пост освободит секретарь исполнительного комитета «Единой России», а также еще ряд чиновников получат выговоры. Об этом Кожемяко написал в своем Telegram-аккаунте.

Недавно от должности был освобожден мэр Майкопа Андрей Гетманов. Причиной для этого стали обвинения в адрес градоначальника о хранении боеприпасов и вымогательстве.

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