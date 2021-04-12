Стали известны данные инструкции для первого полета Юрия Гагарина в космос

Москва, 12 апреля. Инструкция, которая была разработана для первого полета космонавта Юрия Гагарина, включала в себя порядок эксплуатации «Востока», а также приема пищи и настройки радио.

«Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А» содержит в себе сведения, которые нужны были Гагарину для полета на орбиту и возвращения на Землю, а также порядок действий, описывающий все этапы при нахождении в космосе, сообщает издание «Газета.ru».

Регламент по надеванию скафандра выглядит так: «просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем». Кроме этого, Гагарин должен был настроить волну на вторую программу Московского радио, а прием пищи осуществлять строго в определенное время.

Дважды Герой СССР Борис Волынов высказал одну из предположительных версий гибели первого человека, побывавшего в космосе. По его мнению, самолет, на борту которого находился Юрий Гагарин, мог столкнуться с метеорологическим шаром-пилотом.