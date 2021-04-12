Житель Саратова провалился в открытый люк теплотрассы

Саратов, 12 апреля. В ночь на понедельник мужчина провалился в колодец теплотрассы на улице Большая садовая. Местные жители, услышавшие крики о помощи, вызвали службу спасения. Прибывшие спасатели извлекли мужчину с помощью альпинистского снаряжения, он отправлен в больницу.

«Такие ситуации, к сожалению, не редкость. Люки от теплотрасс у нас частенько воруют на металлолом, оперативно заменить не получается. Иногда бывает и по-другому: люк просто не закреплен, из-за чего может служить источником опасности. Совет тут простой — внимательно смотреть под ноги и не наступать даже на выглядящие надежными люки», — рассказал корреспонденту ФАН спасатель Олег Т.

Ранее передвижение в трех районах Саратовской области ограничили из-за паводка. Угрозы подтопления населенных пунктов на данный момент нет.