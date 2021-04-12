Министерство транспорта Приморья сообщило о масштабном ремонте дорог в регионе

Владивосток, 12 апреля. Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует отремонтировать 25 километров дорог в регионе.

Работы будут проводиться АО «СПЕЦСУ» и ООО «СКАБ». По данным министерства, на первых объектах ремонт уже начался. На участке дороги Ивановка — Штыково — Реттиховка, которая ведет к популярному месту отдыха арт-парку «Штыковские пруды» заменят старый грунт и уложат новый асфальт.

На восьми километрах трассы Раздольное — Хасан работники уже фрезеруют старое покрытие, сооружают водоотвод и расчищают кюветы. На шести участках трассы Краскино — Госграница, которая ведет к пунктам пропуска через российско-китайскую границу также пройдет реставрация дорог. Работы планируется завершить к концу лета текущего года.

Недавно исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов сообщил, что в регионе появятся новые гостинично-развлекательные комплексы.