Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики. События дня. ФАН-ТВ

Космонавты поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля Россия отмечает День космонавтики. Наш экипаж с борта МКС поздравил соотечественников с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина. Великолепный квартет — Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий, Сергей Рыжиков и Петр Дубров — подчеркнули: советские конструкторы сделали страну передовой космической державой, а полет Гагарина стал примером героизма для его последователей, в том числе, нынешнего экипажа Международной космической станции. «Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин — наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история — история пилотируемых космических полетов», — сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео «Роскосмоса».

На выборах президента Эквадора лидирует правоцентрист Лассо Смена лидера. Правоцентрист Гильермо Лассо побеждает на президентских выборах в Эквадоре. Бывший банкир набирает около 53% голосов во втором туре. При том, что в первом он уступал своему конкуренту, представителю левого альянса «Союз во имя надежды» Андресу Араусу. Таковы итоги после подсчета 90% голосов. Представители левого движения возглавляли страну больше десятилетия. Гильермо Лассо на прошлых двух президентских выборах шел неизменно вторым, и, наконец, долгожданная победа. Триумфатор выступает за свободный рынок и сближение Эквадора с международными организациями.

В Киргизии поддержали новый вариант Конституции Почти 80% избирателей Киргизии одобрили внесение изменений в Конституцию страны на воскресном референдуме. Переформатирование основного закона предусматривает значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Ответственность за формирование и работу правительства будет нести лидер государства, а возглавлять кабмин — глава президентской администрации. Также 11 апреля в Киргизии прошли выборы депутатов органов местного самоуправления.