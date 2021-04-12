Корейские ученые изобрели светочувствительную нервную систему

Сеул, 12 апреля. Искусственная нервная система, изобретенная специалистами трех университетов Южной Кореи, способна подражать реакции человека на свет, а также учиться выполнять какие-либо задачи.

Изобретение способно подражать человеческой нервной системе, и точно так же реагировать на внешние раздражители, такие как свет или тепло. Разработку планируется использовать для создания сложных роботов.

Исследователи трех университетов Южной Кореи смогли создать искусственную нервную систему, которая имитирует работу мозга. Электросигнал через транзистор передается в искусственную нейронную цепь, где сообщение принимается, после чего цепь учится реагировать на сигнал, задавая определенную команду руке робота.

Ранее ученые из исследовательского центра Mitre Corp в США научили искусственный интеллект определять имя по фото. Известно, что на научные изыскания было потрачено около 2 миллиардов долларов.