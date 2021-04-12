Сибирская отшельница Лыкова отказалась от переезда в Москву

Москва, 12 апреля. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви — митрополит Московский и всея Руси Корнилий сообщил об отказе сибирской отшельницы Агафьи Лыковой переезжать в Москву.

В марте Корнилий ездил освящать новый дом Лыковой, которой ей построил в тайге в Хакасии российский бизнесмен Олег Дерипаска. Пожилой женщине предлагали перебраться в Москву, но она отказалась, поскольку отец предрек ей гибель вдали от дома.

«Этот дом — большая радость для нее. Я ей говорил: «Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить». «Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: «Уедешь отсюда — погибнешь», — сказал в разговоре с РИА Новости митрополит.

Он напомнил, что прошло уже 40 лет, как не стало родных и близких Лыковой, и она живет одна. По его словам, отшельница живет жизнью, которой и должны жить христиане — «в трудах и молитве».

В конце прошлого года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил Лыкову. Он был в восторге от первой встречи с женщиной и назвал ее святым человеком.