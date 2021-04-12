Акция в «защиту жизней белых» в США собрала единицы участников

Вашингтон, 12 апреля. Активисты планировали провести масштабные акции в поддержку белого населения по всем городам США, однако почти ни одна из них толком не состоялась, пишет телеканал NBC.

В каждом городе, где был запланирован митинг, не набралось и десяти участников. В итоге «Марш в защиту жизней белых» был признан несостоявшимся. По данным телеканала, организаторами акций являлись члены ультраправых и неонацистских группировок. Мероприятие задумывалось как ответное действие на движение «Жизни темнокожих важны».

Недавно стало известно, что одна из его активисток Майя Эчолс призывает немедленно посадить за решетку полицейского, который якобы убил афроамериканца Джорджа Флойда. В противном случае она пригрозила новыми погромами в США.