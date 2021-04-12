Дочь Иосифа Пригожина призвала девушек сбрасывать лишний вес

Москва, 12 апреля. Полнота и волосы на теле выглядят некрасиво. Об этом в своих соцсетях заявила дочь продюсера Иосифа Пригожина, модель plus-size Даная Пригожина.

Она рассказала о своем отношении к бодипозитиву и развеяла миф, что ей комфортно в своей весовой категории. Пригожина напомнила о лишней нагрузке на позвоночник, суставы и органы при ожирении. Девушка призналась, что когда-то весила 125 килограммов.

«Признаюсь честно, это перебор! Как внешне, так и по здоровью. Это некрасиво! Да, я тоже полная, но мой вес уже давно не превышает 100 килограммов! И я постоянно работаю над собой...» — написала Даная Пригожина.

Она уверена, что человек не должен запускать себя и есть все подряд. Более того, он не может этим гордиться. Каждый должен постоянно работать над собой, ведь это неотъемлемая часть жизни.

«Я против волос на теле, это некрасиво, неэстетично, да зачем они нужны вам на теле? Это такой протест? Мы развиваемся во всем и идеи вперед, не просто так придумали лазер, шугаринг и т. д.», — заявила девушка.

Подписчики поддержали Пригожину и согласились, что необходимо следить за собой. Некоторые все же упрекнули модель и заявили, что той необходимо худеть. Девушка ответила, что и так этим регулярно занимается. Сейчас ее вес застопорился на отметке 90–95 килограммов.

Даная Пригожина ранее рассказала об отношениях со своим звездным отцом. Она заявила, что они хорошо ладят и попросила не пиариться на ее родственных связях.