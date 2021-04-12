МЧС более 17 часов борется с крупным пожаром на складе деревообработки в ЕАО

Биробиджан, 12 апреля. Сотрудники МЧС продолжают бороться с крупным возгоранием склада отходов деревообработки в Биробиджане. На данный момент пламя удалось локализовать, передает ГУ МЧС по ЕАО.

Общая площадь пожара достигла 3000 кв.метров. Спасатели смогли не допустить перехода огня на объекты экономики и жилые дома. В тушении пожара принимают участие 32 сотрудника личного состава МЧС, около десятка единиц пожарной техники вместе со специальным экскаватором.

«Ситуация изначально осложнилась тем, что данный район - безводный, это значит, что для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 км», — заявил заместитель начальника главного управления МЧС Еврейской АО Константин Воронцов.

Для усиления противодействия были привлечены резервные пожарно-спасательные караулы. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Также недавно в Башкортостане вспыхнул пожар площадью 1,4 тыс. «квадратов» в административном здании Уфы. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.