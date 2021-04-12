Наблюдатели признали референдум по поправкам к конституции Киргизии

Бишкек, 12 апреля. Прошедшее в Киргизии голосование по внесению изменений в конституцию можно считать состоявшимся. Референдум полностью соответствовал международным обязательствам республики.

К такому выводу пришли международные наблюдатели из Межпарламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств. Аналогичное заключение по результатам мониторинга озвучили специалисты из Шанхайской организации сотрудничества.

«Референдум... может быть охарактеризован как соответствующий национальному законодательству», — прокомментировал представитель миссии наблюдателей от МПА СНГ Фарит Мухаметшин.

В Совфеде РФ выказали надежду на стабилизирующие свойства поправок к основному закону. Изменения необходимы для поступательного развития государства и укреплению внешних связей.

Ранее в республике завершился референдум по включению поправок в конституцию и выборы в местные власти. Участие в процессе приняли около 30% от внесенных в списки граждан, говорится в заявлении ЦИК.