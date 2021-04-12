Почему Россия проходит пандемию лучше большинства стран, обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 12 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран».

В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности систем здравоохранения стран мира. В этом рейтинге Россия заняла 53-е место, США — 54-е. А среди лидеров оказались Испания и Италия. Как же так получилось, что, несмотря на множество мировых рейтингов, в которых медицину в России ставили на последние места, именно Россия прошла пандемию лучше многих так называемых развитых стран? Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ лучше других стран мобилизовала ресурсы здравоохранения с наступлением пандемии коронавируса.

«Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек, причем не только для людей, которые болеют в тяжевой форме ковидом, но и для больных с легкой и средней степенью тяжести, — подчеркнул президент. — Такого в мире вообще нигде нет».

В пример он привел Великобританию, где «с легкой формой вообще в больницах не принимают».

При этом и экономику страны удалось сохранить. Рост российской экономики в 2021 году составит 2,7%. Такой прогноз содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран «Группы двадцати». По мнению экспертов ОЭСР, после снижения в 2020 году ВВП РФ на 3,6% в 2021 году российская экономика будет набирать темпы, и реальный ВВП вырастет на 2,7%. При этом за 2020 год ВВП стран «Большой двадцатки» сократился на 3,3%. Наиболее существенное падение продемонстрировала экономика Великобритании — на 9,9%.

Сейчас в Бразилии более 350 тыс. смертей от коронавируса. В Индии официально признали четвертую волну пандемии. В Турции ждут заседание министров и объявление о полном локдауне, который коснется всех провинций, включая и туристические.

При в этом в России продолжаются споры о том, что оптимизация здравоохранения якобы привела к недостатку коек в период пандемии.

«Содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно», — возразил на это Владимир Путин.

По его мнению, «способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире».

В рамках эфира мы обсудим, как Россия проходит пандемию, достаточны ли темпы вакцинации. Попробуем понять, должны ли понести ответственность чиновники из стран, где по политическим причинам отказываются от российских вакцин, но не получают других, за причинение вреда здоровью своему населению? Обсудим проблему американских биолабораторий, размещенных по периметру границ России. Почему это может представлять угрозу России и странам, в которых они расположены?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru