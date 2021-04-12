Офис Зеленского прокомментировал возможность наступления в Донбассе

Киев, 12 апреля. Украина не рассматривает возможность военного наступления в Донбассе. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Власти Украины стремятся к мирному урегулированию конфликта на востоке страны, заявила Мендель. В связи с этим Киев намерен добиваться переговоров в «нормандском формате».

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами», — пояснила представитель офиса Зеленского.

Польский политолог Мацей Вишневский ранее предсказал судьбу Киева в случае полномасштабной войны на территории Донбасса. Он считает, что при таком развитии событий Украину ждет распад или полная смена действующей власти.