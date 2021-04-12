Желтый трамвай из Москвы вышел на саратовский маршрут №9

Саратов, 12 апреля. Первый брендированный вагон трамвая марки «Татра», выкрашенный в желтый цвет после голосования жителей города, вышел на маршрут №9. Данный вагон входит в список из 30 трамваев, безвозмездно переданных из Москвы.

«Все вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт, оснащены электроникой. Их состояние, в отличие от наших, в разы лучше, соответствует необходимым требованиям эксплуатации и безопасности», — написал в Instagram мэр Саратова Михаил Исаев.

Водитель трамвая Андрей К. рассказал корреспонденту ФАН, что надеется поработать на одном из московских «подарков».

«Я продолжаю трудиться на старом образце, но верю, что попробую себя на новых аппаратах. Выглядят они очень здорово, особенно после покраски. Осматривал новинку внутри, по сравнению с нашими трамваями это небо и земля», — отметил водитель.

Ранее стало известно, что жители Саратова теперь могут брать напрокат трамваи и троллейбусы. Первый час аренды трамвая стоит 1266 рублей.