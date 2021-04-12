Первые в космосе. Успехи и неудачи российского космоса обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 12 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Успехи и неудачи российского космоса».

На 2021 год Россия наметила почти 30 космических запусков. В 2020 были осуществлены 17 космических стартов. При этом ранее, в 2019 году, Россия не выполнила почти половину запланированных космических пусков. Это признавал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в апреле в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.

В 2020 году все страны мира совершили 114 космических пусков, из них: Китай — 39, США — 37. Почему же Россия стала так отставать?

Специалисты говорят, что развитию российского космоса мешает монополия Роскосмоса. Роскосмос должен стать федеральным космическим агентством, разрабатывать и устанавливать правила и нормы работы на космическом рынке. Нужно максимально широко открыть космос для бизнеса. Так, в США государство не занимается в космосе тем, что приносит прибыль. Оно развивает сугубо убыточные направления — военный космос, науку в космосе и исследования дальнего космоса. А бизнес развивает спутниковых операторов, вещание из космоса, коммерческую фотосъемку и т. д. Все сферы, генерирующие прибыль в космосе, и в России должны отойти к коммерции, считают наблюдатели.

В апреле Роскосмос объявил о запуске на своем сайте раздела «Поехали», который посвящен биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полету в космос. На странице можно скачать информационные материалы, в том числе плакаты с фотографией Гагарина. На снимке отсутствует надпись «СССР», которая была на шлеме космонавта. И плакаты ко Дню космонавтики в российских городах тоже размещаются без надписи «СССР» на шлеме, что вызвало критику в соцсетях и СМИ. А в ноябре прошлого года Роскосмос подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Поехали!», под которым корпорация планирует наладить выпуск алкоголя, парфюмерии, электроники, канцелярских товаров, одежды и обуви, компьютерных игр. Также в список категорий вошли транспорт и перевозки. Пользователи Рунета беспощадно высмеяли Роскосмос за такое усиленное внимание к непрофильной деятельности.

Что мешает развитию российского космоса, когда мы полетим на Луну или на Марс, какой прок обывателю от изучения космоса?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, ученые, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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