Лассо побеждает на выборах президента Эквадора после обработки 97% бюллетеней

Кито, 12 апреля. Бывший банкир, консерватор Гильермо Лассо побеждает на президентских выборах в Эквадоре. Избирательной комиссии нужно обработать еще 3% бюллетеней.

Согласно последним данным, Лассо получил поддержку 52,5% жителей Эквадора во втором туре президентских выборов. Представитель правоцентристского «Движения КРЕО» будет править страной четыре года, если одержит победу после обработки всех анкет.

Оппонент Лассо Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», уже признал поражение. Он поздравил Лассо с победой на выборах главы государства. Поздравления бывший банкир также получил от лидеров Чили, Колумбии, Уругвая, Панамы и главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро.