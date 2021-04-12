Пловцы на sup-бордах встретились с белухами в Амурском заливе

Владивосток, 12 апреля. Три белухи, вероятно спасенные из «китовой тюрьмы», пережили уже вторую зиму в Приморье. Спортсмены встретились с животными у берегов Владивостока.

Белухи близко подплыли к побережью и активно интересовались пловцами на sup-бордах. Эксперты предположили, что животные являются бывшими «пленниками китовой тюрьмы», которые были вызволены на свободу в ноябре 2019 года.

Обычно этот вид белух не обитает на юге Приморья. Также существует версия, что они случайно забрели в Амурский залив. Традиционно дикие белухи зимуют в Охотском море, но их места обитания сейчас окружены льдами, поэтому вторая теория маловероятна.

Ранее побережье в Холмском районе усыпало сельдью. Радостные местные жители отправились собирать рыбу.