Лимаренко обязал отремонтировать все дороги Южно-Сахалинска к лету 2021 года

Южно-Сахалинск, 12 апреля. Южно-Сахалинск не должен иметь ям и дефектов на дорогах города уже к лету нынешнего года, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На нахождение всех дефектов на автодорогах и нанесение их на цифровую карту глава региона дал срок до 16 апреля. Лимаренко отметил, что помощь в этом окажут также волонтеры и жители города.

«К лету дефекты на дорогах Южно-Сахалинска необходимо убрать. Устанавливайте плановое задание на каждые сутки и выполняйте. Растягивать эту работу недопустимо!» — заявил глава Сахалинской области.

Также по словам Лимаренко, на Сахалине три федеральные трассы со временем будут связаны единой дорогой. Путь объединит маршруты Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Оха.