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Правительство РФ введет шесть новых сервисов на портале «Госуслуги»

Правительство РФ введет шесть новых сервисов на портале «Госуслуги»

Москва, 12 апреля. Планируется запустить сервисы «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и другие. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Также, среди них такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Об этом вице-премьер рассказал в беседе с ТАСС.

На данный момент на портале реализовано уже несколько суперсервисов. В частности по социальной поддержке, помощи абитуриентам, поиска вакансий, а также оформление и информационная справка о субсидиях.

Ранее Кабмин скорректировал реестр цен на важнейшие лекарственные препараты. Постановление, которое позволило усовершенствовать реестр, подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

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