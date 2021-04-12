Правительство РФ введет шесть новых сервисов на портале «Госуслуги»

Москва, 12 апреля. Планируется запустить сервисы «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и другие. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Также, среди них такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Об этом вице-премьер рассказал в беседе с ТАСС.

На данный момент на портале реализовано уже несколько суперсервисов. В частности по социальной поддержке, помощи абитуриентам, поиска вакансий, а также оформление и информационная справка о субсидиях.

Ранее Кабмин скорректировал реестр цен на важнейшие лекарственные препараты. Постановление, которое позволило усовершенствовать реестр, подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.