Пассажиры поездов Сахалина смогут получать горячее питание в вагонах

Южно-Сахалинск, 12 апреля. Горячее питание для пассажиров поездов дальнего следования будут подавать на маршруте Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск.

Услугу пассажирам будет предоставлять АО «Пассажирская компания «Сахалин». Для получения горячего блюда необходимо заранее, но не позднее 15:00 часов заказать выбранный сет.

«Далее нужно оформить заказ, введя личные данные, дату поездки, номера билета, вагона и места, а также оплатить покупку с банковской карты онлайн», — заявили в пресс-службе организации.

В меню есть различные варианты блюд: от эконом-сета для небольшого перекуса до полноценного приема пищи. Кроме того, предусмотрены детские наборы и готовые завтраки.

Также в РЖД старые платформы, которые именовались порядковым номером километрового отсчета, начнут носить свои собственные названия. Новые топонимы будут связаны с названием населенных пунктов, улиц и объектов соответствующего района.