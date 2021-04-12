Полный курс вакцинации от коронавируса в ВС РФ прошли более 400 тысяч человек

Москва, 12 апреля. Более 400 тыс. человек в ВС РФ прошли полный этап вакцинации от коронавируса, при этом первым компонентом вакцины привиты 530 тыс. сотрудников, передает Минобороны РФ.

По информации министерства, ежесуточно вакцинируются более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. По состоянию на 12 апреля, в вооруженные силы страны было поставлено порядка 652 тысяч единиц препарата, пишет RT.

«К настоящему времени первым компонентом вакцинированы 531 758 человек. Из них: 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций», — заявлено в сообщении Министерства обороны России.

Одновременно с тем американские военные стали массово отказываться от прохождения вакцинации против коронавируса. По сообщениям представительницы морской пехоты США полковника Келли Фручур, солдаты могут принимать такие решения в силу имеющейся аллергии или по причине предоставления права на прививку для более уязвимых групп населения.