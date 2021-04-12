Египетские археологи нашли обломки старинного судна на дне Красного моря

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что в обломках корабля были найдены фарфоровые статуэтки, зерно и керамические изделия. Глава Центрального управления археологических памятников Ихаб Фагми рассказал, что работы по изучению фрагментов судна велись при помощи технологии фотограммы.

По предварительным данным, корабль следовал из Юго-Восточной Азии в арабскую республику. Во время плавания он напоролся на крупный коралловый риф и пошел ко дну.

Недавно археологи-любители нашли артефакт при раскопках в Уэльсе. Им оказалось редкое кольцо эпохи Тюдоров, которое имеет валлийское происхождение.