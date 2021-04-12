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Египетские археологи нашли обломки старинного судна на дне Красного моря

Египетские археологи нашли обломки старинного судна на дне Красного моря

Каир, 12 апреля. Исследователи из Египта обнаружили на дне Красного моря судно, которое затонуло во второй половине XVIII века. Причиной крушения могло стать столкновение с коралловым рифом.

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что в обломках корабля были найдены фарфоровые статуэтки, зерно и керамические изделия. Глава Центрального управления археологических памятников Ихаб Фагми рассказал, что работы по изучению фрагментов судна велись при помощи технологии фотограммы.

По предварительным данным, корабль следовал из Юго-Восточной Азии в арабскую республику. Во время плавания он напоролся на крупный коралловый риф и пошел ко дну.

Недавно археологи-любители нашли артефакт при раскопках в Уэльсе. Им оказалось редкое кольцо эпохи Тюдоров, которое имеет валлийское происхождение.

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