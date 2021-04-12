Виктория Боня удивила фанатов образом в стиле девяностых

Москва, 12 апреля. Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» и блогер Виктория Боня пошла на эксперимент с имиджем. Звезда сделала себе кудри и яркий мейкап.

Знаменитость разместила на своей странице в соцсети Instagram кадр, на котором предстала в необычном образе. Боня появилась перед объективом с кудрявой шевелюрой, как это было модно в девяностых, и дерзким макияжем со стрелками.

«Алина, ты накрутила мне шикарную шевелюру, а самое главное, что ты всегда знаешь, какой наш следующий образ. А Сонечка визажист от бога! Так перевоплощать простую девушку как я в секси-леди за несколько взмахов кисти», — написала блогер, поблагодарив специалистов за новый образ.

Поклонники звезды телешоу пришли в восторг от фотографии с обновленным имиджем Бони. Знаменитость сильно удивила подписчиков, которые привыкли видеть Викторию в элегантном стиле.

«Всегда разная, всегда шикарная»; «Даже сразу не узнала! Горячая,штучка!»; «Вау, непривычно вас видеть в таком образе»; «Сразу вспомнила девяностые. Спираль такую делали, и я тоже. Супер! Вам очень подходит, Вика», — пишут интернет-пользователи.

Недавно Боня откровенно заявила, что использует фотошоп, чтобы отредактировать некоторые части тела на фотографиях. Как утверждает звезда, она делает это для эстетики.