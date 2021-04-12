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Прокуратура Нидерландов отказалась обсуждать утечку аудиозаписей по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась обсуждать утечку аудиозаписей по делу MH17

Амстердам, 12 апреля. Правоохранительные органы Нидерландов не стали комментировать утечку аудиофайлов по делу о крушении самолета в Украине в 2014 году, заявила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что не имеют представлений, как журналисты смогли получить в свое владение аудиофайлы с места крушения Boeing, передает ТАСС. На вопрос о подлинности разговоров, приписываемых одному из четверых обвиняемых по делу MH17 Сергею Дубинскому, правоохранители заявили, что у них «нет комментариев».

До этого журналисты местной программы Nieuwsuur получили доступ к тысячам телефонных разговоров Дубинского. В ходе журналистского расследования выяснилось, что записи телефонных разговоров были сделаны украинскими спецслужбами.

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