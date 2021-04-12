Прокуратура Нидерландов отказалась обсуждать утечку аудиозаписей по делу MH17

Амстердам, 12 апреля. Правоохранительные органы Нидерландов не стали комментировать утечку аудиофайлов по делу о крушении самолета в Украине в 2014 году, заявила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что не имеют представлений, как журналисты смогли получить в свое владение аудиофайлы с места крушения Boeing, передает ТАСС. На вопрос о подлинности разговоров, приписываемых одному из четверых обвиняемых по делу MH17 Сергею Дубинскому, правоохранители заявили, что у них «нет комментариев».

До этого журналисты местной программы Nieuwsuur получили доступ к тысячам телефонных разговоров Дубинского. В ходе журналистского расследования выяснилось, что записи телефонных разговоров были сделаны украинскими спецслужбами.