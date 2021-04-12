Nissan анонсировал производство кроссовера на электродвигателе

Токио, 12 апреля. Автоконцерн Nissan намерен создать полноприводный внедорожник размером с Juke с электродвигателем. Такое желание вызвано стремлением к расширению линейки электрокаров в Европе.

Электромоторы планируется использовать на передней и задней оси, благодаря чему автомобиль сможет плавно входить в повороты. Новинка базируется на платформе CMF-EV. Она получит высокий дорожный просвет, двухмоторную установку, позволяющую увеличить устойчивость на поворотах, АКБ на 63 кВт/ч, которая обеспечит запас хода до 400 километров, а также фирменный полный привод Nissan E-4ORCE.

Новую модель оснастят затемненной радиаторной решеткой, тонкими дневными ходовыми огнями, а также уменьшенными аэродинамическими колесами. Для электромобиля Juke EV предложат двухцветную окраску с контрастной крышей.

Ранее Nissan раскрыл детали тестирования новой модели кроссовера на электродвигателе Ariya. Известно, что испытания прошли на специальном полигоне в японском Хоккайдо.