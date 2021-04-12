Редчайший iPhone 11 Pro продали почти в три раза дороже себестоимости

Вашингтон, 12 апреля. Уникальный iPhone 11 Pro имеет редкий заводской брак на изображении логотипа Apple на корпусе. Такой iPhone встречается один на сто миллионов. Гаджет продали на аукционе.

Изображение редкого девайса появилось на просторах соцсети Twitter. Классическая иконка с яблоком на заднем корпусе телефона немного сдвинута влево и слегка повернута против часовой стрелки.

Вероятность выпуска с конвейера подобного iPhone крайне мала, считает автор поста. Поэтому смартфон выставили на аукцион. Аппарат улетел с молотка за 2700 долларов США, что превышает стоимость обычного iPhone 11 Pro примерно в три раза.

В то же время стоимость нового iPhone 12 Pro снизилась на 20%. Цена смартфона составляла 100 тысяч рублей, сейчас гаджет стоит примерно 77 тысяч рублей.