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Курс доллара и евро остался на прежнем уровне

Курс доллара и евро остался на прежнем уровне

Москва, 12 апреля. Стоимость доллара осталась на уровне 77,4 рубля на открытии торгов Московской биржи. Курс евро тоже не изменился —92,15 рубля.

Курс валют не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Рубль остался на прежних позициях.

Однако стоимость на фьючерс нефти марки Brent незначительно выросла. Цена составила 63 доллара, прирост — 0,08%.

Недавно основатель Frendex Group Руслан Пичугин сделал прогноз курса валют на майские праздники. Он считает, что доллар будет стоить 74–76 рублей, а евро — 89–91 рублей.

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